Con un gol de Sergio Peña y un autogol de Yerry Mina, la Selección Peruana venció 2-1 a Colombia y sumó su primer triunfo en el grupo B de la Copa América, donde el objetivo es la clasificación a lo cuartos de final.

Este resultados sorprendió a muchos incrédulo, sobre todo tras la goleada que sufrieron los dirigidos de Ricardo Gareca ante Brasil (0-4) en su debut.

Muchos periodistas extranjeros halagaron al ‘Tigre’ y hasta lo compararon con un “perrito” que se hace el dormido, pero que luego “te come crudo”.

“Viene el pillo de Gareca, que es un pillo. Gareca es el perrito que se hace el muerto para que no lo despierten. (Y cuando se despierta) te come crudo. Y Perú es así con Gareca. Uno dijo, ‘Perú se comió cuatro con Brasil, se va ir en primera ronda’, nooo, olvídate, es el más pillo Perú, con una viveza para jugar fútbol, una inteligencia del técnico de no se darse nunca por vencidos”, señaló Pablo Giralt, conductor argentino, presentador en DIRECTV.

D otro lado, criticó a la Selección de Colombia, dirigida por Reinaldo Rueda: “El hincha colombiano está cansado que lo desilusione su selección (...) Si quieres ser grande en Sudamérica tienes que ganar”.

VIDEO RECOMENDADO

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, felicitó a los jugadores tras su triunfo ante Colombia por la segunda fecha de la Copa América. (Fuente América TV)

TE PUEDE INTERESAR