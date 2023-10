eSports: Perú inaugura primer centro de alto rendimiento para apoyar a los nuevos talentos.

La ‘Videna de los eSports’ fue inaugurada por la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (APDEV). In-Game es un alto centro de rendimiento que se especializa en eSports y videojuegos que busca hallar nuevos talentos y apoyar a jugadores profesionales peruanos en Dota 2, League of Legends, FIFA, Counter Strike y otros.

El establecimiento está equipado con 80 computadoras de última generación y consolas videojuegos como PlayStation para todo tipo de gamer.

Esto significa un gran paso en los LAN Center, pues no solo es un espacio con dispositivos tecnológicos y fibra óptica para internet, también contará con coach gamers, psicólogos deportivos y otros profesionales que apoyarán el desarrollo de los jugadores profesionales que lleguen a este centro de entrenamiento.

“La industria de los videojuegos ha crecido bastante, incluso ya exportamos jugadores profesionales de Dota 2 a otros continentes. Hay una masa de jugadores que no solamente está practicando para convertirse en jugadores profesionales, también la audiencia que ha despegado en un 25-30% a diferencia de otros años. La gente ya no solamente ve a los videojuegos como un tema de entretenimiento, sino piensa forjarse una carrera profesional”, sostuvo Mariano Tapia, presidente de APDEV.

“Vamos a desarrollar las ligas nacionales. Tenemos algunos videojuegos todavía tentativos, pero te podría confirmar que vamos a tener Dota 2, League of Legends, Counter Strike, FIFA; y definitivamente también vamos a desarrollar lo que son los Viewer party, con una marcha blanca este año para la final del mundial de League of Legends y The International de Dota 2″, añadió.

Este centro de alto rendimiento de eSports va a permitir detectar los nuevos talentos para ser considerados en clubes del extranjero. El nuevo centro cuenta con cuatros espacios para computadoras y consolas de videojuegos, una sala de conferencias y próximamente una terraza.