Que Perú pierda contra Brasil no es el problema.



El problema fueron las circunstancias. El problema es Bascuñan, que claramente favoreció al equipo brasileño. Que mimo a más no poder a Neymar. Que cobró dos penales inexistentes.



Ya no deberían de existir árbitros así... pic.twitter.com/ZPa8EWsrze