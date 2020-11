Perú vs Chile 13 de noviembre | La Selección Peruana chocará hoy contra ‘La Roja’ en la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. Aún no se conoce el once titular, pero el estadista español Mister Chip cree que el delantero Gianluca Lapadula debe ser titular.

MIRA : Conoce la última vez que la selección peruana sumó en Santiago

“Creo que Lapadula debería ser titular ante Chile. Hay una falta de gol evidente en los delanteros de Perú que han convocado para esta fecha doble. Andy Polo solo ha marcado un gol con la selección, Raúl Ruidíaz lleva 4 y André Carrillo 9 en 67 partidos. Por eso creo que Lapadula jugará, es el que tiene más experiencia en equipos grandes de Europa”, señaló.

De otro lado, Mister Chip consideró que Perú no podrá ganar de visitante ante la ‘Roja’ pues - según su punto de vista - “el favorito es Chile por el histórico de resultados”.

"La última vez que Perú ganó en Santiago fue en un amistoso en 1985. En eliminatorias, Copa América, nunca ha ganado en Chile y desde esa perspectiva, la Roja es favorita”, agregó.

Sobre Edison Flores

“La vuelta de Edison Flores es una gran noticia para Perú. De todos los jugadores que han sido convocados es el que ha marcado más goles: tiene 13 en total. Su trayectoria en partidos contra Chile es bastante buena. Marcó en el 3-0 de la Copa América del año pasado y también en las Eliminatorias camino a Rusia 2018, donde perdieron 1-2. Es un jugador que sabe vivir bien este clásico y seguro que ayudará mucho a la selección peruana”, sostuvo el embajador de Betfair.

¿Cómo llega Perú al duelo ante Chile?

Perú llega a este partido con un punto en las Eliminatorias luego del empate (2-2) ante Paraguay y la derrota (2-4) ante Brasil.

VIDEO RECOMENDADO

Gianluca Lapadula lució camiseta de la Selección Peruana en sus redes sociales

Gianluca Lapadula lució camiseta de la Selección Peruana en sus redes sociales

TE PUEDE INTERESAR