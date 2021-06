Un contraataque letal terminó con la primera alegría del Perú vs. Ecuador en las Eliminatorias. Gianluca Lapadula avanzó directo a la portería del cuadro local y enseguida dio una asistencia precisa a Christian Cueva, quien definió para vencer al portero Alexander Domínguez y colocar el 2-1 en el camino al Mundial Qatar 2022.

La acción nació después de un tiro de esquina que el elenco local en Quito no supo aprovechar. No obstante, la Blanquirroja no pudo alejar el peligro, pues el balón fue disputado a pocos metros del área grande del guardameta Pedro Gallese. De todos modos, el conjunto de Ricardo Gareca supo salir de ese apuro.

Es así como Renato Tapia se abrió por un costado, donde ya no había tantas piernas. Entonces, el mediocampista de la Bicolor lanzó un pase largo y directo al terreno del adversario. Enseguida, Gianluca Lapadula fue el hombre que controló por el costado y fue ganando metros rumbo al área de Domínguez.

El delantero de la selección peruana tuvo algo de fortuna porque el zaguero Ángelo Preciado resbaló y permitió que ‘Lapagol’ quede mejor perfilado frente al ‘1’ de Ecuador. Sin embargo, el atacante de la Bicolor eligió jugar a un costado para que Christian Cueva empuje la redonda y coloque el 1-0 en Quito.

Perú vs. Ecuador: Christian Cueva pone el primero en Quito (Video:América)