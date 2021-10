Tras la abultada fiesta que Jefferson Farfán organizó por su cumpleaños número 37, todo el mundo se preguntaba si sería castigado por romper con las restricciones en contexto de pandemia debido al COVID-19.

La ‘Foquita’ organizó una fiesta en su búnker estilo discoteca con una notoria aglomeración de invitados. Esta situación no solo incumple con las restricciones por pandemia, sino que organizó una reunión a falta de una fecha para que culmine la Fase 2 de la Liga 1 y a solo semanas de jugar con la selección peruana.

A diferencia de otros futbolistas, como es el caso actual de Eduardo Rabanal, quien sí fue sancionado por asistir a un evento, el ‘10 de la calle’ no ha recibido sanción alguna por parte de su club Alianza Lima ni por la Federación Peruana de Fútbol.

Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), en entrevista con el diario El Comercio, indicó que Farfán Guadalupe no habría roto ningún protocolo, motivo por el que no recibiría sanción.

“No está contemplado que el romper el protocolo te impida jugar o no puedas contratar”, señaló. Cabe añadir que el delantero no fue tomado en cuenta para los duelos contra Sporting Cristal y Cienciano, en la penúltima y última fecha de la Fase 2, respectivamente. Bajo este escenario, Farfán no habría vulnerado los protocolos.

En cuanto a su participación en la selección peruana, Jefferson Farfán ha sido “premiado” por Ricardo Gareca al ser convocado para la fecha doble de noviembre por Eliminatorias a Qatar 2022. El ‘Tigre’, al ser consultado sobre el fiestón del artillero blanquiazul, no expresó una opinión clara sobre dicho escándalo y evitó juzgar a su dirigido.

“Un momento de diversión donde uno se tiene que despejar la cabeza. No puedo expresarme demasiado. No justifico nada, tampoco critico. Debo entender por qué se dan las circunstancias. La gente está cansada de todo esto y cada uno lo afronta como quiere”, indicó.

“Quiero lo mejor para la selección. Jefferson tiene una edad que está más allá de todo. Por más experiencia y nombre que tengan, no significa que puedan hacer lo que quieren pero estamos en proceso difícil para toda la gente. Debemos tratar de a pocos de ir recuperando nuestras vidas”, agregó el DT de la ‘Bicolor’.

No se conoce hasta el momento una sanción salarial o suspensión hacia Jefferson Farfán por parte de su club Alianza Lima. Y en el caso de la ‘Blanquirroja’, será parte de los jugadores disponibles para enfrentar a Bolivia y Venezuela en el mes de noviembre.

LO MÁS LEÍDO