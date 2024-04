Reimond Manco se ofrece a jugar gratis en la Liga 1 en un club histórico de Perú

El exfutbolista Reimond Manco ha dejado en shock a los usuarios en redes sociales con sus recientes declaraciones, al expresar su deseo de regresar a la Liga 1 y ofreciendo sus servicios para ayudar a equipos en problemas, como Unión Comercio.

Manco envió un mensaje directo al presidente del club, Freddy Chávez, en el que ofrece sus servicios para salvar al equipo del descenso y dejó en claro no está interesado en el dinero, pues podrían negociar.

“ Señor Freddy Chávez, no es dable que siga peleando el descens o, usted sabe el cariño que le tengo a su institución, así que por favor llámeme, no importa la plata, podemos conversar, pero llámeme para poder salvar el descenso con Unión Comercio , no se preocupe que usted sabe que soy especialista en eso , sino pregúntenle a la hinchada del Sport Boys”, expresó.

Reimond Manco ofrece jugar gratis para volver a la Liga 1

El exfutbolista, relacionado con Shirley Arica, confesó que quiere volver a jugar fútbol profesional en la Liga 1 e incluso ofreció jugar gratis si un equipo en particular lo llama para ficharlo.

“ Ya si me llaman del Sport Boys voy gratis. Literal que si me llaman del Boys voy gratis, con sueldo mínimo voy ”, contó en una reciente emisión de su podcast ‘Cojo y Manco’.

En ese sentido, Reimond Manco confesó que su deseo de regresar al campo de juego surgió de la motivación de su esposa e hijos, y con ese objetivo contó que se está preparando físicamente.

“Me han entrado ganas de volver, ya estoy haciendo la dieta, he bajado un poco. Justo es algo que lo conversaba con mi esposa, hijos, han pasado muchas situaciones que te hacen reflexionar y dentro de esas cosas lo conversamos. Mis hijos me dicen que quieren volver a verme jugar en primera y yo también . He decidido prepararme este año y si no se da a mitad de año, voy a prepararme todo este 2024 para volver a jugar un par de años y luego retirarme oficialmente”, confesó.





