En una solemne ceremonia, el rey Carlos III le entregó el título de caballero al astro del futbol David Beckham en reconociendo sus “servicios al deporte y a la caridad”.

El exjugador del Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy y Paris Saint Germain, y de la selección de Inglaterra, estuvo acompañado de su esposa, la ex Spice Girls Victoria Beckham, ahora Lady Beckham, y su familia.

Beckham declaró que es “sin duda el momento de más orgullo” de su vida.

Embajador

Propietario del Inter de Miami, donde actualmente militan Lionel Messi y Luis Suárez, Beckham también ha destacado por su trabajo fuera del campo: es embajador de buena voluntad de Unicef desde 2005 y ha apoyado numerosas causas benéficas. “Crecí en un entorno humilde en el este de Londres y ahora estoy aquí, en Windsor, con la monarquía más importante del mundo”, dijo. “Es un honor que llevaré con orgullo toda mi vida”.

Cantera

Criado en la cantera del Manchester United, Beckham ganó seis Premier League y una Champions League antes de fichar por el Real Madrid en 2003, donde conquistó una Liga y se convirtió en ídolo internacional. Posteriormente jugó en LA Galaxy, AC Milan y Paris Saint-Germain, hasta retirarse en 2013 con 115 partidos y seis años como capitán de Inglaterra.