Ricardo Gareca habla de la noche en que Pablo Escobar quiso matarlo

El DT de la selección peruana, Ricardo Gareca fue un blanco más del temido narcotraficante Pablo Escobar y un exsicario declaró que el “Tigre” salvó de morir.

Ante esto, en conferencia de prensa, Ricardo Gareca respondió: "son cosas que la verdad no tengo respuesta porque si yo tengo que hablar de Colombia… he pasado años sensacionales en mi vida y esas son cosas que salen después de 25 años y yo no tenía ninguna clase de conocimiento y no tengo ninguna clase de conocimiento", explicó.

"Popeye" es el exsicario que dio las revelaciones y aseguró: "Ricardo Gareca siempre estuvo en la mira de Pablo Escobar, sin embargo, no llegaron a él. El amor por el fútbol del 'Patrón' lo salvó, pues a él y a los otros jugadores de América de Cali se contempló colocarles un carro bomba".

(FOTO) Ricardo Gareca como jugador de América de Cali

