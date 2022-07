La tristeza de todos los peruanos. Ricardo Gareca sorprendió a todo el Perú al confirmar que no renovó contrato para seguir dirigiendo a la Selección Peruana de Fútbol.

Y es que recordemos que uno de los tantos logros del estratega argentino, fue cuando estuvo al mando de la clasificación a una cita mundialista, en Rusia 2018, después de 36 años y una final de la Copa América en Brasil 2019.

Y es que según información de El Comercio, luego de varias reuniones entre Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y otros miembros de la misma entidad, las partes no llegaron a un acuerdo y le pusieron fin a las negociaciones. Así, el ‘Tigre’ deja el banquillo de la ‘Blanquirroja’ tras siete años.

Por su parte, las reacciones de los miles de peruanos no se hicieron esperar y utilizaron las diversas redes sociales para expresar su sentir en este complicado momento que vive el país a nivel futbolístico.

“7 años que nunca vamos a olvidar, gracias por todo Ricardo Gareca”, “Ricardo Gareca no va más con la selección y yo solo pienso que eso no es cierto”, “Un ciclo excelente en el cual debió desarrollar su trabajo, la materia prima a disposición y la calidad de la liga doméstica”, “Dos profesores. Uno debía irse y no era Ricardo Gareca”, “Su trascendencia va más allá de lo futbolístico, él logró unir a todo un país a pesar de sus grandes diferencias, nos enseñó que con disciplina se pueden lograr grandes cosas”, “Así me imagino a Cueva después de enterarse que Gareca se va”, fueron algunos de los comentarios más resaltantes en Twitter.

