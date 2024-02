El Juzgado Civil Número 102 de la ciudad de Buenos Aires ordenó que Ricardo Gareca, actual DT de la selección chilena y exentrenador de la selección peruana, se someta este miércoles 21 de febrero a una prueba de ADN en Argentina para determinar si es el padre de la uruguaya Mary Sande Delgado.

Sande Salgado lo señala como su progenitor y el juzgado falló a su favor. Ella lo demandó en el año 2021 por filiación. Según el diario Popular de Argentina, existen dudas si Gareca acudirá a realizarse la prueba de ADN.

Todo inició el 12 de octubre de 2021, luego que el citado medio argentino publicó un extenso reportaje sobre el caso de Mary Noel Sande Delgado.

Según la demandante, hace 38 años, en el barrio porteño de Palermo, su madre conoció al también futbolista. Ambos tuvieron una relación amorosa, cuyo fruto sería la mujer que hoy reclama conocer su identidad.

“En el 2008, una de mis hermanas (Carola) me muestra en la computadora, la foto de Ricardo y me dice: ‘él es tu padre’. Yo no podía creer que me estuviese pasando algo así, pero ella muy seria me asegura: ‘vos no sos hija de papá. Él solo te dio su apellido”, aseguró.

“En ese momento, me dijo que mi otra hermana sabía la historia porque mi madre se lo había confesado a ella. Obviamente, fui a preguntarle (a Johana) y me contó que mi madre había tenido un vínculo con Ricardo (Gareca)”, agregó.