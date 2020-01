Roberto Guizasola confesó en una entrevista para el diario Trome que decidió ponerle punto a su carrera y que dedicará parte de su tiempo en ayudar a los niños más necesitados de Puente Piedra, como se lo encomendó su madre, quien falleció hace poco.

En el diálogo con el citado medio, el popular ‘Cucurucho’, asimismo, reflexionó con nostalgia sobre el episodio que vivió con su mamá, que destinó el dinero que le envió, en comprar un terreno y no un carro, como quería Roberto.

“Estaba en mi mejor momento ganando dinero y llamé a mi mamá: ‘Mandé la plata, voy a comprarme una camionetaza último modelo. Aterrizo en Lima, me recoges y sacamos mi juguete nuevo. Cuando llegué, me llevó a un descampado, me dijo que había comprado ese terreno (en Puente Piedra) y que ahí estaba mi ‘carrazo’", contó Guizasola.

“Le dejé de hablar dos meses. Mira qué estúpido fui. Empecé a construir piso a piso, poco a poco y ahora es un edificio de cinco departamentos que lo alquilo. Ahora me doy cuenta lo bien que me hizo mi mamita”, agregó.

Hoy esos departamentos servirán para ayudar a los niños y formar futbolistas. “Si no llegan a Primera División, esperamos que sean buenas personas”. reveló.

Roberto Guizasola jugó la temporada 2019 en UTC, pero también se le recuerda por su paso en Alianza Lima, Coronel Bolognesi, Sport Áncash, Cienciano, Juan Aurich, Rosario Central y Sport Huancayo.