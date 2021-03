Conmebol aún no decide qué hacer con las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. La negativa de los clubes europeos sobre ceder jugadores, generó que más de una selección decida no participar del torneo al no tener el total de sus convocados. Entre las posibilidades que se manejan, existe la de llevar el torneo al ‘Viejo Continente’. Renato Tapia, volante del Celta de Vigo y de la Selección Peruana, se refirió al respecto.

“Si tenemos que jugar en otro lado que no sea Sudamérica, lo tendremos que hacer. Es lindo jugar en tu país, pero tenemos que estar preparados para lo que sea”, declaró Tapia a GOLPERU.

Asimismo, el ‘Capitán del Futuro’ comentó sobre la difícil tarea que tendrá la blanquirroja en esta fecha doble, luego de que en los primeros cuatro partidos solo sumara 1 punto, colocándose penúltimo en la tabla de posiciones. Hasta el momento, Perú enfrentará a Bolivia el 25 de marzo y a Venezuela el 30.

“Los dos partidos que vienen son finales para nosotros. Somos un equipo que viene luchando por mucho tiempo por alcanzar un buen nivel y eso tenemos que demostrarlo. Si tenemos que jugar las Clasificatorias en otro lado que no sea Sudamérica, lo tendremos que hacer”, dijo.

Finalmente, habló sobre su presente en Celta de Vigo, donde es el jugador con más minutos en la presente temporada de La Liga Santander. “La Liga te da el plus de enfrentar a los mejores del mundo y eso es importante. Para ser el mejor tienes que enfrentarte a los mejores”, afirmó Tapia y habló de quien para él es uno de los futbolistas con mayor nivel en el torneo español. “Luis Suárez es un jugador muy competitivo. Me ha tocado enfrentarlo muchas veces y todo queda siempre dentro del campo”, finalizó.