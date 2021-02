El fútbol y demás deportes federados entraron en una pausa hasta nuevo aviso, a raíz de las medidas del Gobierno por la pandemia. La situación generó incomodidad al entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, quien respondió desde Argentina.

“Es incomprensible. Me llamó poderosamente a la reflexión. Me llevó a la reflexión, porque un deporte como el futbol con todo lo que se trabajó. con un seguimiento... el fútbol tiene la capacidad de identificar. Me llevó a la cabeza todo el sacrificio que se hizo y que creemos que se hizo un gran trabajo en todo aspecto”, dijo en conferencia de prensa virtual.

“Ante esta situación, quedé sorprendido. Uno puede llegar a entenderlas (las restricciones), no aceptarlas. En general, se hizo un gran trabajo y el fútbol dio una garantía para continuar y no parar el proceso”, añadió Gareca, quien llegó a su país hace algunos días.

El ‘Tigre’ fue enfático y señaló que fue “un golpe duro, a mi entender, y una decisión demasiado apresurada”, esto último directamente vinculado al fútbol.

La selección peruana está complicada en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022. La ‘Blanquirroja’ tiene apenas un punto, producto del empate contra Paraguay, y las derrotas ante Brasil, Chile y Argentina. Bolivia y Venezuela serán los próximos rivales del grupo que comanda Ricardo Gareca.