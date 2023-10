Cristiano Ronaldo, a sus 38 años, mantiene un sorprendente récord goleador que lo llevó a anotar dos veces para asegurar la clasificación de Portugal a la Eurocopa 2024, venciendo a Eslovaquia 3-2. El delantero, en excelente forma física, se encuentra disfrutando de su tiempo tanto con la Selección como con el Al Nassr, su club.

“ Estoy disfrutando del momento, que es bueno, me siento bien, mi cuerpo está respondiendo a lo que le he dado en los últimos años. Estoy feliz tanto en la selección como en el club. He marcado muchos goles y me siento bien físicamente ”, declaró ‘CR7′.

En las Eliminatorias para la Eurocopa del próximo año, Cristiano Ronaldo lidera la tabla de goleadores de Portugal con 7 tantos, y el equipo ya ha asegurado su participación con un puntaje perfecto, a pesar de que quedan tres partidos por disputar.

“ Ha sido una fase de clasificación muy buena. A nivel personal estoy muy contento con lo que he hecho. Ahora hay que seguir, tenemos unos cuantos partidos más y hay que perfeccionar la máquina. El equipo ha estado muy bien y con diferentes sistemas ”, agregó el futbolista.

Cristiano Ronaldo se propone llegar a los mil goles

Cristiano Ronaldo ha superado ya los 200 partidos con la Selección, donde se erige como el máximo goleador con 125 tantos, y es el líder en goles a nivel de todas las selecciones a nivel mundial.

Tras su reciente doblete en el enfrentamiento contra Eslovaquia, ha elevado su total de goles en su carrera a 857, consolidando aún más su estatus como el mayor goleador en la historia del fútbol. Sin embargo, Ronaldo ha revelado un nuevo reto, propuesto por el presidente del club Porto: marcar 1000 goles en su carrera.

“ Va a ser bastante difícil, pero se trata de ver cómo estoy mentalmente, mi motivación. Si físicamente las piernas me tratan tan bien como yo a ellas, ya veremos. Son etapas pequeñas. Hasta llegar a los mil, primero hay que llegar a los 900. Creo que lo conseguiré ”, sentenció el popular futbolista.