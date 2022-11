Deyvid descubrió su más grande pasión a través de una herencia familiar. Y es que su hermano mayor, Dante, se encargó de trasmitirle el amor por un deporte alternativo y a la vez extremo, que en los últimos años ha ganado un gran número de adeptos. Hablamos del skate, que desde Tokio 2020 es olímpico y que llenó de ilusión a todo el Perú a través de Ángelo Caro.

Hoy, Deyvid Tuesta también se ha ganado un nombre dentro de esta disciplina con una notable actuación en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, donde incluso se impuso a Caro y clasificó a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde buscará su cumplir su sueño, el de clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024.

Deyvid patinando en los alrededores de su barrio, en el distrito de Los Olivos.

Pero no todo ha sido felicidad para el skater peruano de 20 años en este largo tramo. Sus escasos recursos familiares siempre fueron un obstáculo, pero no lo detuvieron hasta cumplir sus sueños. Hoy, Tuesta le cuenta a OJO sobre su pasado, presente y lo que esperar lograr a futuro, siempre encima del skate.

¿Sentiste tener el apoyo de tu familia al escoger este deporte?

A mi mamá siempre le ha gustado que nosotros nos divirtiéramos jugando fútbol o practicando skate. Ella siempre nos apoyó. Como el skate no es tan barato, solo le compró a mi hermano mayor, pero él siempre me prestaba, se podría decir que me condujo a este deporte. Siempre compartíamos el skate.

¿Recuerdas quién te regaló tu primer skate?

Mi primer skate no lo recuerdo bien, creo que fue por mi mamá, pero yo siempre iba a la Municipalidad de Los Olivos y pedía prestado a los chicos mayores. Ahora ellos me ven y me felicitan por lo que he conseguido.

Años atrás, el skate no era bien visto, ¿recibiste comentarios negativos por practicarlo?

Siempre había como personas que veían mal el desarrollo del skate. Los vecinos decían “estos vagos, fumones, que dejen de hacer esas tonterías”. Pero no nunca lo dejé. No me sentía mal, todo lo contrario. En mi zona, en mi barrio, patinaban como 40 personas, había un gran grupo que patinaba en los exteriores de mi casa y al final de todo, yo fui el único que siguió y tuve mi recompensa.

¿Y ahora qué te dicen?

Ahora es todo lo contrario, porque ahora que estoy por mi casa, los vecinos que me gritaron alguna vez, ahora me felicitan y me dicen que están orgullosos de mis actuaciones defendiendo al país.

El skater peruano se subió a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos (FOTO: IPD).

¿Cómo es tu relación con tu entrenador?

Mi entrenador (Yosip Yactayo) siempre ha sido muy duro conmigo porque me dice que yo tengo potencial. Siempre ha sido muy estricto, me llamaba la atención, pero sé que es por mi bien. Gracias a eso tuve una motivación para ganar en Asunción 2022.

¿Te imaginabas llegar a Perú con una medalla de oro?

Pues, la verdad, no me imaginaba alcanzar una medalla. Solo estaba concentrado en que yo quería ir y ganar. No imaginé que fuese a suceder, pero gracias a mi enfoque y el plan que tenía con mi entrenador, se logró.

¿Qué tal se vivió la competencia?

En las clasificatorias pasé en el sexto lugar y eso como que me hizo enojar, como que no sentí que no me fue tan bien y estaba como que medio desenfocado todo el día. Al día siguiente, sentí que no había puntuado bien. Pero previo a la final, mi entrenador me dijo “vamos por esa medalla”. Eso me motivó, fui a las prácticas y luego di todo en la lucha por la medalla dorada, la cual al final me pude colgar.

¿Pudiste conversar con Ángelo Caro luego de tu victoria?

La verdad que yo con Ángelo no platico. Como él es una de las personas más conocidas del Perú, es el skater más conocido. Pero si se diera el caso, espero se dé pronto y conversar, ser amigos y salir a patinar.

Las dos cartas peruanas del skate a nivel internacional (FOTO: IPD).

A parte del skate, ¿te encuentras estudiando?

No, solo terminé el colegio y me dediqué a patinar porque le dije a mi mamá que era lo que yo quería. Pero más adelante pienso estudiar algo para sacar alguna marca de skate y así incentivar a la nueva generación.

Como entrenador, quizás...

Sería bueno, si hacen caso los seleccionados, normal (se ríe).

¿Qué proyectos se vienen para ti?

Por ahora concentrado en la competencia que va a haber el siguiente año. Los Juegos Panamericanos en Chile 2023 y competencias fueras del país, privadas como en Chile el próximo año que se llama Rey de Reyes, de ahí competencias en Europa, Estados unidos y otros torneos para sumar puntos para acceder a los Juegos Olímpicos.

A Santiago 2023 vas como un candidato al oro tras lo ocurrido en Asunción 2022...

Sí. Va a estar peleado. Además, creo que, por ganar la medalla de oro en los Juegos Suramericanos, he abierto otro cupo para que pueda entrar otro skater peruano a los Juegos Panamericanos.

¿Qué mensaje le darías a todos aquellos jóvenes que quisieran iniciar en el skate?

Si es que te gusta el skate y te vas más por el lado competitivo, que seas muy perseverante, entrena todos los días. Yo siempre practicaba en el parque zonal de San Martín de Porres e iba desde temprano porque era lo que yo quería. Este es mi sueño, mi meta, mi pasión. Nunca lo dejes, nunca te frustres, sigue para adelante.