La 16° edición de la Gran Tomatina en Sutamarchán, en Boyacá, Colombia, se celebró este año bajo el lema “La Tomatina también es mundial”.

Como la antesala para la Copa Mundial de Fútbol 2026 que arranca este jueves en Norteamérica, el estadio municipal de Sutamarchán se transformó en una cancha de batalla roja en que 45 toneladas de tomate no apto para el consumo humano se lanzaron entre los cientos de asistentes que acudieron vestidos con camisetas de fútbol.

¿No hay desperdicio?

Aquí no se desperdicia comida, ya que los organizadores aseguran que todos los tomates que se usan son desecho agrícola; es decir, frutos que por estar muy maduros o golpeados ya no se pueden vender.

Al final, los bomberos hacen su labor y a manguerazo limpio ejercen la labor de limpieza de calles y participantes, para después utilizar los residuos como abono orgánico para la tierra; todo un negocio redondo.

Hoteles

Para la comunidad de Sutamarchán es el evento del año ya que hoteles, y restaurantes reportan llenos totales, lo que permite la reactivación económica durante una fiesta que se acompaña de música, desfiles y el tomate más grande de la región como protagonista.