En disputado cotejo, Manchester City ganó su primera Supercopa de Europa en el Estadio Georgios Karaiskais de Grecia, tras superar al Sevilla en la tanda de penales, luego de que el partido finalizó en tiempo regular con un marcador de 1-1.

MÁS INFORMACIÓN : Arquero argentino reveló que un niño lo escupió en el fútbol chileno y dio fuerte crítica

El cotejo fue un duelo de arqueros del Manchester City y del Sevilla durante un encuentro muy disputado, por lo que tanto Ederson como Bono tuvieron sus oportunidades para lucirse y proteger su meta ante los constantes disparos de los delanteros de ambos conjuntos.

De principio a fin, Manchester City fue el equipo que más peligrosidad generó en el compromiso; sin embargo, y para sorpresa de todos, fue el Sevilla el que anotó primero al minuto 25′ por vía de Youssef En-Nesyri en una descolgada que tuvo el conjunto español y que logró vencer a Ederson.





Abren marcador

Con el buen momento que vivían los sevillanos, intentaron ampliar la ventaja para no tener que preocuparse en los minutos finales, sin embargo el arquero brasileño impidió de cualquier manera que no entrara otro gol con una espectacular exhibición acompañada por la complicidad de los delanteros que no lograron tener la contundencia en sus botines.

Manchester City y Sevilla chocan por la Supercopa de Europa. (Foto: EFE)





Empate trabajado

El Manchester City no bajó su intensidad, pero tampoco lograron tener una fina puntería, agregando que Bono fue el gran salvador para los blanquirrojos con unas excelentes atajadas ante unos disparos bastantes complicados por parte de Haaland, Foden y Grealish, finalmente quien pudo abrir el marcador para los ingleses fue Cole Palmer al 63′.





Cosa de penales

Luego de 90 minutos sin que ninguna de las dos escuadras pudiera hacer el tanto que finiquitara el partido para definir al campeón de la Supercopa de Europa, todo se tuvo que resolver desde la instancia de penales.

El primero en hacer efectivo el disparo fue Haaland para los cities, después vino Lucas Ocampo para igualar las circunstancias.





Fallo y título perdido

Todos los cobros de los jugadores habían sido perfectos, y para mala suerte de los sevillanos, Nemanja Gudelj estrelló el esférico en el travesaño, lo que propició que, una vez más, el Sevilla se quedara a la orilla de poder ganar su segunda Supercopa de Europa, recordando que han sido siete ocasiones en las que ha llegado hasta esta competencia y en solo una vez la ha levantado.

Este es el resumen del partido en video:

Haaland en problemas

El Manchester City de Pep Guardiola sumó un nuevo título, perro Erling Haaland, el 9 del Manchester City que genera un gran terror a los arqueros que lo enfrentan, siguió con una estadística negativa.

El noruego presenció varias finales con el Manchester City y obtuvo demasiados títulos desde su llegada a la Premier League, pero sigue con una espina clavada por no poder cumplir un gran objetivo en cada una de ellas: Haaland aún no logra convertir en una final disputada con el Manchester City.





TE PUEDE INTERESAR