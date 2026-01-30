Lo escuchamos en la mañana en el bloque deportivo de la Rotativa del Aire de RPP, por la tarde en el podcast “Toque y me voy” junto a Alan Diez, y luego en “Fútbol como cancha”. Más tarde se relaja entre salsas y cumbias en la Megamix. Por la noche el debate y la polémica son lo suyo en “Vamos al var”.

Jesús “El Tanke” Arias es una voz autorizada para hablar de nuestra pelotita. Conversó con OJO sobre su pasión: hacer periodismo. Prácticamente vive en la radio. “Mi mujer me conoció con este nivel de horas de trabajo, pero lo entiende”.

Su familia comprende su complicado horario de trabajo. FOTO: Violeta Ayasta / GEC

SU PASIÓN

Es el orgulloso padre de Gabriel (15) y María Paz (11). Cuando toma los auriculares y el micrófono, “El Tanke” está en su salsa. Narra fútbol como vóley y el análisis deportivo y los debates no tienen pierde.

Es hincha de Alianza Lima, pero prefiere no comentarlo. “Mi carrera la he hecho sin necesidad de decir de qué equipo soy hincha, mi carrera la he hecho trabajando”, responde a quienes pretenden cuestionar su objetividad.

No todo es fútbol, “El Tanke” también tiene su swing y lo demuestra en la Megamix. FOTO: Violeta Ayasta / GEC

Cuando estaba en la universidad regaló todas sus camisetas, a modo de tomar distancia del hincha para dar paso al profesional. “Las regalé porque quería pararme en el centro y separar todo para hacer mi trabajo de la mejor manera”, explica. Le ha tocado narrar partidos de Cristal, la “U”, Alianza, de todos los equipos, y siempre con la misma pasión.

¿Qué opinas de los que dicen que los periodistas deportivos son futbolistas frustrados?, le preguntamos. “No se puede generalizar. Yo nunca quise ser futbolista”, responde tajante.

LOS AMIGOS

¿Y de dónde sale el apelativo de “El Tanke”? “Vicente Cisneros siempre se jacta que él me puso la chapa y que tengo que pagarle regalías (risas). Hace poco hubo un reencuentro en mi barrio, en el Rímac, y uno de mis amigos me dijo, ‘por qué ese Vicente Cisneros está diciendo que él te puso El Tanke, si acá nosotros te decíamos Tanke por Maestri’, porque yo tenía una camiseta de la selección con el número 9. Ahora se van a pelear la autoría. En mi barrio dirán que fueron ellos y Cisneros dirá que fue él”, explica.

“Fútbol como cancha” es el programa que le abrió las puertas en RPP el año 2019. FOTO: Violeta Ayasta / GEC

En la carrera del “Tanke”, no podemos pasar por alto sus debates con Alan Diez que, si bien pueden ser acalorados, no afectan la entrañable amistad que hay entre ambos. “Alan es un tipo con el que hoy por hoy me entiendo. A veces con un movimiento ya sabemos que vamos a cambiar de tema”, comenta.

¿Y las peleas en la cabina? “Son parte del momento. La gente no entiende que es como cuando juegas pelota, te agarras a patadas y cuando terminas te metes tus chelas. Lo bueno de generar química, es que tú sabes que eso termina ahí, que es parte de la discusión. Yo puedo identificar eso en Alan, él es un pata bien cercano”.

La amistad y la química que hay entre Jesús "El Tanke" Arias y Alan Diez se siente en los programas que conducen juntos como "Fútbol como cancha" y "Toque y me voy", y trasciende la cabina de la radio. FOTO: Violeta Ayasta / GEC

Otro amigo entrañable fue Daniel Peredo, quien siempre tenía el consejo preciso. “En el 2014 me propusieron hacer ‘El show del fútbol’. Tenía una duda en relación al formato, decía ¿me va a convenir? Conversé con Daniel y me dijo. ‘Hue…ón, vas a hacer un programa de lunes a viernes en el canal cuatro, cerrando el prime, ¿lo vas a pensar? Te vas a consolidar como conductor. Tú vas a conducir eso y vas a conducir lo que quieras’. Ahí la gente me conoció”, comenta.

Daniel tenía razón. Cuando Jesús estubo en Rusia para cubrir el Mundial 2018, fue inevitable no pensar en el amigo Peredo. “Yo compartía cuarto con Coky Gonzales, el día anterior al primer partido de Perú, conversábamos y nos pusimos a llorar porque nos acordamos de Daniel y lo bacán que hubiera sido estar todos ahí”, recuerda aún con nostalgia.

Jesús debe volver a la cabina radial y antes de despedirnos le pregunto ¿volveremos a un mundial? “Yo creo que sí. Creo que tenemos para pelear más de lo que hemos peleado”, finaliza.

ALGO MAS

Además de narrar partidos de fútbol, Jesús “El Tanke” Arias también narra partidos de la Liga Peruana de Vóley por Latina.