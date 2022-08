Antes de cerrarse el acuerdo entre Universitario de Deportes y Al Fateh por Alex Valera, el nombre del delantero sonó en Argentina. Los medios de ese país señalaron que el jugador de la selección peruana interesó a Rosario Central, club que tiene como entrenador a Carlos Tevez. Sin embargo, el asunto no avanzó.

Al respecto, el ‘9′ brindó detalles y confirmó que “sí hubo la propuesta de Rosario Central”. No solo eso, el ex Deportivo Llacuabamba reconoció que dialogó con gente vinculada a los ‘Canallas’ (no con el ‘Apache’ Tevez) y, tras oírlos, manifestó que podía ser una gran oportunidad para seguir su carrera, pero siguió con los merengues.

“Incluso, conversé con ellos. En realidad, era algo muy bueno como para ir, pero al final era un manejo entre los clubes, pero cuando me dijeron que no se podía dar ya me concentré en Universitario”, manifestó el futbolista nacional de 26 años durante una conversación con Gol Perú antes de partir a su nuevo equipo.

En la misma línea, Valera sostuvo que “sabía que había interés y después fue un negocio de club a club. No sé en qué terminó, no sé en qué acabaría porque, como no se dio, me dediqué a seguir jugando. No le tomé importancia. Si no se dio de repente fue porque no era buena la propuesta para el club”, sentenció.

Finalmente, Alex fue anunciado el último lunes como nuevo refuerzo de Al Fateh de Arabia Saudita, elenco en el que ya está Christian Cueva. El pase se cerró por una cifra superior al millón de dólares y con variables que pueden generar más ingresos a la ‘U’, según señaló el director deportivo Manuel Barreto.

Sin adiós

Horas antes de partir rumbo a Eslovenia, país donde Al Fateh hace su pretemporada, el goleador nacional desveló cómo terminó su relación con Barreto y Jean Ferrari, el actual administrador de los ‘cremas’.

“La última vez conversé con Manuel solamente fue por una firma. No hubo despedida formal, igual estoy tranquilo. Sobre Jean Ferrari, ya no volvimos a tener comunicación, ambos nos alejamos. No voy a darle vuelta al tema, pero no terminó nada bien”, contó en Willax Televisión.

Eso sí, Valera destacó que lo que está viviendo “es un sueño cumplido. Siempre dije que quise salir al extranjero. Ahora quiero seguir superándome, no quiero que este sea mi techo. Quiero ver cómo es el fútbol en el extranjero”.