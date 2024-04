Música, fiesta, luces, DJ, animaciones y explosiones de polvos de colores es lo que se vivirá a lo largo de los 5K más felices del planeta, como parte de la atractiva propuesta de la octava edición The Color Run Night by Powerade 2024.

El sábado 25 de mayo podrá vivir la aventura en una nueva versión de la entretenida carrera The Color Run Night by Powerade. Se espera a toda la familia y amigos para vivir esta experiencia donde nadie compite, sino que todos disfrutan. El punto de encuentro será la Playa Aguadulce en Chorrillos a las 20:30 horas (inicio de la carrera).

The Color Run ha sido experimentada por más de 8 millones de corredores en todo el mundo, en más de 35 países, y este 25 de mayo se realizará la 4º versión nocturna de esta famosa carrera en Lima, Perú. The Color Run no es una carrera competitiva, la única exigencia es divertirse sanamente y en familia, sin límite de edad y abierta para el público en general.

Cabe destacar que todos los materiales y polvos de colores que se utilizarán durante la carrera son hechos a base de elementos naturales (harinas y colorantes) y no implican riesgos para la salud.

¿Cómo participar?

1- Venta de entradas: Se efectuará hasta las 14:00 hrs del 25 de mayo o hasta agotar stock (lo que ocurra primero. Los cupos son limitados. Niños menores de 5 años pueden participar sin cargo, siempre y cuando asistan con un adulto inscrito. La venta de las entradas es a través de TELETICKET https://teleticket.com.pe/the-color-run-night-2024

2. La entrada incluye el derecho a participar del evento y a un Kit de participación que incluye: un bolso The Color Run Night, polo oficial The Color Run Night, sachet de polvo, una linterna de cabeza, una pulsera a modo de entrada al evento y una medalla (la medalla se entrega una vez que pases la meta)

3. Puntos de entrega

- HOTEL IBIS STYLES SAN ISIDRO: Del 17 al 24 de mayo

Horario: 11:00 AM a 08:0 PM

- HOTEL IBIS LARCO: 17 al 19 de mayo

Horario: 11:00 AM a 08:00 PM

- PLAYA AGUADULCE, CHORRILLOS: Solo el sábado 25 de mayo

Horario: 11:00 AM a 07:30 PM

¿Cómo surge The Color Run?

The Color Run es un evento deportivo creado el año 2010 en Estados Unidos que pretende hacer del deporte un panorama entretenido para toda la familia y amigos, incluyendo elementos interactivos que fomenten la actividad física, la diversión y la inclusión.