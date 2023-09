En reciente entrevista en su casa de Miami, Lionel Messi no pudo evitar comentar sobre su paso en el famoso club francés Paris Saint Germain (PSG) en que solo jugó durante dos temporadas. Sin embargo, el ‘astro’ del fútbol argentino hizo fuertes revelaciones en las que indicó que resultó campeón aún que el equipo no habría cumplido con sus expectativas.

“Se dio así, la verdad no fue como esperaba pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo y si bien ahí yo no estaba bien me tocó ser campeón del mundo estando ahí”, dijo en inicio Messi en una entrevista con Migue Granados para Olga.

El famosos futbolista contó algunos detalles sobre como fue volver al club luego de que derrotara a Francia en la final de la Copa del Mundo 2026. “ La verdad re bien con él y con todos, pero era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y ‘culpa’ nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez ”, explicó. Sin embargo, el deportista hizo un peculiar comentario “Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento de los 25 jugadores, pero no pasa nada”, agregó.

¿Qué planea Messi tras ser campeón del mundo?

Lionel Messi dio algunos detalles sobre sus planes luego de lograr su más grande objetivo ser campeón con Argentina en la Copa de Mundo.

“Seguir disfrutando, a mi me encanta lo que hago, yo disfruto jugando... Obviamente ahora es de otra manera, por eso también la decisión de venir para acá y no continuar mi carrera en Europa, se vive de otra manera”, explicó.

Como se sabe, el futbolista ha logrado una destacada participación con su nuevo club el Inter de Miami con el que ganó una trofeo más.





