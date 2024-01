El futbolista peruano Jairo Concha, de 24 años, fue oficialmente presentado como el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

El volante, que protagonizó uno de los fichajes más sonados en el fútbol peruano, compartió su entusiasmo al unirse a Universitario, equipo del que admitió ser hincha desde pequeño, pese a que Jairo jugó en Alianza Lima desde el 2021 al 2023.

“ Yo soy hincha de la ‘U’ desde que tengo uso de la razón ”, expresó el exvolante de Alianza Lima, quien a su vez estaría cumpliendo su sueño personal y sería un paso más en su brillante carrera deportiva.

“ Me puse feliz cuando me llamaron. Quería formar parte del club para conseguir los objetivos ”. Ahora, Jairo Concha se convertirá en parte del equipo durante el centenario del club, motivo por el que se mostró comprometido con los desafíos que le depara su nueva etapa.

Jairo Concha estará en la ‘Noche Crema 2024′

En cuanto a su posible participación en la ‘Noche Crema’ 2024, enfrentando a Coquimbo Unido, Concha manifestó su confianza en recibir una cálida bienvenida.

“ Realmente no me he puesto a pensar mucho en mi recibimiento en la ‘Noche Crema’, pero imagino que me van a aplaudir. Así lo he visualizado yo ”, expresó el deportista.