Con la llegada de los Cyber Wow, una de las campañas de comercio electrónico más importantes del país, se advierte que este tipo de eventos genera un incremento significativo en intentos de estafa y ataques digitales dirigidos a todos los consumidores.

Sobre todo, considerando que, en el Perú, según datos de la Policía Nacional, más de 100 personas denuncian diariamente que son víctimas de ciberdelincuencia.

“Nuestra reciente encuesta sobre ciberseguridad del consumidor 2025 reveló que 1 de cada 7 usuarios fue víctima de una estafa en el último año, confirmando que el riesgo ya no es eventual, sino masivo, y la magnitud de un problema que se intensifica durante temporadas de alto tráfico digital. También se evidenció que las redes sociales son el principal canal de estafas (34 %), superando al correo electrónico”, señaló Víctor Gutiérrez, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, country Partner de Bitdefender.

Además, las estafas actuales utilizan IA, suplantación de identidad y mensajes hiperrealistas que pueden engañar incluso a usuarios informados. Por ello, el especialista brinda consejos clave para evitar riesgos y posibles ciberestafas durante los Cyber Wow:

1. No confíes en enlaces externos: Evita ingresar a ofertas desde correos, SMS o redes sociales. Accede directamente a las páginas oficiales.

2. Desconfía de descuentos “demasiado buenos”: La urgencia es una técnica clásica de fraude. Si parece exagerado, probablemente es falso.

3. Verifica el sitio web: Asegúrate de que la URL tenga HTTPS y revisa errores ortográficos o dominios sospechosos.

4. Evita redes Wi-Fi públicas para comprar: Estas redes facilitan el robo de datos financieros.

5. Activa la autenticación en dos factores (2FA): Es una de las barreras más efectivas contra accesos no autorizados.

6. Usa contraseñas únicas y seguras: No reutilices claves entre plataformas.

7. No guardes tus tarjetas en cualquier sitio: Especialmente en páginas poco conocidas o sin reputación.

8. Instala soluciones de ciberseguridad: Herramientas especializadas permiten detectar enlaces maliciosos, bloquear fraudes y proteger tus transacciones en tiempo real.

El problema no es solo tecnológico, sino conductual, ya que más del 50 % de los usuarios realiza transacciones desde su celular, pero casi la mitad no cuenta con protección de seguridad en estos dispositivos, lo que amplía la superficie de ataque. Incluso, los más jóvenes tienen hasta el doble de probabilidades de ser estafados, debido a la sobreexposición de información personal.

“En este escenario, la prevención ya no es opcional. Durante campañas como los Cyber Wow, donde la urgencia y el volumen de compras aumentan, la combinación de tecnología, hábitos seguros y criterio del usuario es la única defensa efectiva frente a un fraude digital cada vez más sofisticado”, finalizó el especialista.