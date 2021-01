Monstruos, asesinos, gritos, fantasmas y persecuciones que parecen no tener fin. Las pesadillas son algo que nadie quiere experimentar al dormir, pues producen una gran sensación de miedo, incluso luego de despertar. Por eso, muchos recomiendan evitar las comidas pesadas antes de ir a dormir. ¿Pero cuál es la relación entre la comida y las pesadillas? Aquí te lo contamos.

La cena es una de las tres principales comidas del día y su ingesta debe ser balanceada y en menor cantidad, ya que el cuerpo pronto entrará en una fase de descanso por largas horas. Hacer lo contrario podría ser perjudicial, pues el metabolismo estaría activo durante el tiempo de sueño.

Por eso, muchos estudios especializados concluyen que todo lo que sucede en los intestinos tendrá, inevitablemente, relación con la actividad cerebral al dormir. Mientras más estimulación experimente el cerebro durante la noche, más sueños atípicos sufrirá el organismo al estresarse por tener que trabajar más de lo habitual.

Un estudio publicado en The Journal of The Mind and Body evidenció la relación entre las pesadillas y el exceso de comida antes de ir a dormir. Durante el desarrollo de su investigación, 7 de cada 10 participantes sufrieron sueños perturbadores luego de ingerir helado, chocolate y barritas de caramelo antes de ir a acostarse.

Evite estos alimentos

Las comidas pesadas antes de ir a dormir son las causantes de estos malos sueños, aunque no son los únicos factores pues el estrés, la sugestión y el miedo hacia algo en específico también son motivos frecuentes. Aún así, le recomendamos evitar los siguientes alimentos para conseguir un sueño profundo y tranquilizador.