Cada signo del zodiaco tiene una personalidad distinta, la cual no siempre encaja con el carácter de los demás. En cambio, hay signos que están prácticamente destinados a estar juntos por los astros, debido a su actitud y forma de ver el mundo. En esta nota conocerá los signos del zodiaco que mejor se complementan para tener una relación feliz y duradera.

Acuario y Aries

Estos dos signos se atraen como imanes. Ambos son optimistas, creativos, independientes y de mente abierta. Mientras que Aries ama vivir con intensidad, Acuario le encanta la compañía de alguien que lo haga sentir vivo, por lo que son un complemento perfecto. Las actividades que más le gustan hacer como pareja son viajar y hacer deportes extremos.

Tauro y Cáncer

Cáncer es un signo amoroso, hogareño y táctil; y Tauro le da exactamente lo que busca: estabilidad y protección. La lealtad será para ellos lo que más valoran como pareja. Es muy difícil que se los vea separados, pues aman estar juntos en todo momento y sus vidas giran en torno del otro.

Géminis y Leo

Probablemente sean la dupla más divertida de todas. Tanto a Leo como a Géminis les fascina salir a divertirse y disfrutar de su juventud a lado de amigos. Pero no todo es fiesta, cada uno tiene sus propias metas profesionales bien trazadas y reciben el apoyo del ser amado en cada decisión que tomen.

Piscis y Tauro

Hacen muy buena pareja porque les encanta ser amigos por encima de todo. De hecho, es muy probable que sean mejores amigos antes de iniciar una relación sentimental. Conectan en varios aspectos de la vida, pero lo que más resalta en ellos es su gran química y sentido del humor.

Capricornio y Virgo

Los dos son sensatos y prácticos; su grado de madurez será la base de su relación. Aunque los capricornio suelen mostrarse demasiado calmados, los virgo despertarán su lado más travieso. Asimismo, Capricornio ayudará que su pareja gane confianza en el ámbito social y laboral.

Sagitario y Acuario

Son cómplices en todo y están interesados en las mismas cosas: cultura, viajes y hasta chismes. Debido a ello, se pueden sumergir en conversaciones largas durante horas, ya que siempre encuentran algo nuevo que decir. Gracias a esto, jamás se aburren entre sí.

Escorpio y Capricornio

Los dos son cautos, reservados y odian las discusiones, pero eso no significa que no peleen de vez en cuando. Esta pareja funciona muy bien porque son autosuficientes y valoran su espacio propio. No creen en los “cuentos de hadas” y saben que lo más importante en toda relación es el amor y respeto mutuo. Para ellos, una infidelidad es imperdonable.

