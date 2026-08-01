La Delegación del Gobierno en Ceuta confirmó ayer un balance actualizado de 57 cadáveres encontrados desde el inicio de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma.

Los nuevos hallazgos se suman a los 30 muertos encontrados hasta el miércoles en lo que iba del presente año. Ahora son ya 87 los inmigrantes aparecidos en las costas ceutíes que se ahogaron en su intento de cruzar a nado desde Marruecos.

Regresan a Marruecos

Las Fuerzas de Seguridad estiman que unas 53,000 personas han regresado voluntariamente a Marruecos desde Ceuta después de las llegadas masivas de los últimos días.

A lo largo de todo el viernes miles de personas han tomado la carretera de acceso a la frontera para regresar a Marruecos por varios motivos, entre ellos el anunciado acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación, así como la ausencia de comercios o tiendas abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades básicas.

El presidente español Pedro Sánchez, que llegó a Ceuta y fue abucheado, dijo que el incidente es un ataque a la integridad territorial de España”.