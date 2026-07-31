El productor musical ganador del GRAMMY® Kenyi Succar inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “Tengo Salud”, el primer sencillo en el que debuta como intérprete principal.

Se trata de la producción más íntima y personal de su trayectoria, inspirada en uno de los momentos más difíciles de su vida, convirtiéndose en un poderoso mensaje de esperanza, gratitud y fe. Más que una canción, “Tengo Salud” es una celebración de la vida que invita a valorar cada instante y a no dar por sentado el privilegio de gozar de buena salud.

“No todos tienen la fortuna de sentir el apoyo que yo recibí antes de entrar al hospital. Esta canción es para quienes atraviesan momentos difíciles sintiéndose solos. Quiero que sepan que no lo están y que siempre hay esperanza”, expresa Kenyi Succar.

El artista decidió compartir públicamente su diagnóstico de cáncer de tiroides no para despertar compasión, sino para crear conciencia sobre una enfermedad de la que poco se habla entre los hombres y recordar la importancia de los chequeos médicos y la detección temprana.

La historia de “Tengo Salud” comenzó de manera inesperada durante su proceso de recuperación. A las tres de la madrugada, Kenyi despertó con una melodía que sintió la necesidad de grabar inmediatamente en su teléfono celular. Horas más tarde, esa idea tomó forma junto a su mejor amigo Andrés Salebe, su novia Francesca, sus padres Mimy y Antonio Succar, y posteriormente su hermano Tony Succar, en una emotiva sesión familiar que dio vida a una composición cargada de emoción, resiliencia y agradecimiento.

Con apenas 33 años, Kenyi enfrentó uno de los mayores temores para cualquier cantante: la posibilidad de perder su voz. Esa experiencia marcó profundamente el significado de esta producción, cuyo videoclip incluye las imágenes reales del instante en que nació la canción a las 3:00 a.m., además de escenas auténticas del proceso creativo junto a su familia. El resultado es un documento profundamente emotivo que conecta con cualquier persona que haya enfrentado un desafío en su vida y confirma el nacimiento de una nueva faceta artística de Kenyi Succar. “Tengo Salud” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.