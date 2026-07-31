Tras una exitosa temporada que ha cautivado al público y a la crítica especializada, la puesta en escena de “Bodas de Sangre” anuncia sus tres últimas funciones en el Teatro Marsano. Esta producción sorprende por su imponente propuesta escenográfica y un elenco de experimentados actores que ha conmovido a los asistentes.

La trama pone sobre el tapete la vigencia de los amores tóxicos que desencadenan en tragedia. Esta versión fresca y moderna aborda el peligroso triángulo amoroso encarnado por Fernando Luque, Lilian Schiappa y Claudio Calmet. El elenco de primera se completa con figuras de gran trayectoria como Martha Figueroa, Víctor Prada, Mónica Domínguez, Susan León y Marialola Arispe.

LIMA, 20 de Febrero del 2026 Fotos al elenco de Bodas de Sangre, conformado por Martha Figueroa, Víctor Prada, Mónica Domínguez, Susan León, Fernando Luque, Lilian Schiappa, Claudio Calmet y Marialola Arise; y dirigido por Edgar Saba. Fotos: Rafael Cornejo V. / @photo.gec

Lilian Schiappa compartió su entusiasmo por el impacto en los espectadores: “Son las últimas funciones y esperamos con ansias a todo el público, que vengan porque el elenco estás super compenetrado. Han sido tres meses intensos y muy satisfactorios por la gran recepción que ha tenido la obra”.

Los actores Martha Figueroa, Víctor Prada, Mónica Domínguez, Susan León, Fernando Luque, Lilian Schiappa, Claudio Calmet y Marialola Arispe participan en esta obra | Foto: Difusión

La célebre obra del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca finalizará su ciclo de presentaciones este fin de semana, consolidándose como uno de los grandes hitos teatrales del año. Bajo la dirección del reconocido Edgar Saba y la producción general de Makhy Arana, las funciones finales se realizarán el viernes y sábado a las 8:00 de la noche, y el domingo a las 7:00 de la noche. Las entradas se pueden adquirir en Teleticket y en la boletería del Teatro Marsano.