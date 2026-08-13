Consecuente con su activismo animalista y por amor a su perro Salomón, la abogada Lenny Ruiz Fernández (38) dio la vida por su mascota al cubrirla con su cuerpo, a costa de morir ella bajo los escombros de un edificio que se desplomó durante el terremoto que el lunes azotó a Colombia.

Cali y Pereira tienen estructuras colapsadas y personas atrapadas. Quibdó y Manizales, heridos y daños en predios.

Cuando removían ladrillos, concreto y fierros del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua, en la ciudad de Cali, rescatistas encontraron el cadáver de la mujer vinculada a la Junta Defensora de Animales de Pasto como asesora jurídica y protectora de animales vulnerables.

Escudo humano

Sin embargo, el dolor dio paso a la esperanza cuando, debajo de su cuerpo, con lesiones menores, abrazado por su madre humana, estaba Salomón, a quien llamaba Shalito.

La posición de su cuerpo, con sus brazos y su torso como escudo para salvaguardar al animal, dejaron en claro que Lenny Ruiz buscó proteger al perro, cubrirlo, a pesar de que con ello arriesgaba su vida al quedar expuesta a ser aplastada, como sucedió.

Salomón recibe atención médica veterinaria y se recupera.

Niña y abuela

En el mismo barrio Cuarto de Legua, en el sur de Cali, la niña Violeta Guerrero (7) y su abuela Amparo Jaramillo (71) fueron halladas muertas, abrazadas, bajo los escombros de la residencial Guadalupe.

Había esperanza de hallarlas vivas, pues familiares dijeron haber oído a la niña.

En el mismo complejo, los socorristas rescataron con vida a tres personas y al perro de la familia, Zeus.

Periodista

Doloroso es el caso del periodista y presentador José Patiño, quien en Cali buscaba a su padre, Darío Patiño (78). Se halló el cadáver del hombre en el colapsado edificio de seis plantas Torres del Limonar, en el barrio Ciudad Capri.

En el mismo inmueble se rescató vivo a Antonio, perro localizado la madrugada de ayer tras permanecer 48 horas bajo toneladas de concreto.

Los socorristas lo hallaron a más de 9 metros de profundidad, atrapado en una pequeña zona despejada y abierta que se formó debajo de la estructura colapsada.

Cifras

Anoche, el presidente Abelardo de la Espriella, reportó que por el sismo hay 265 muertos, 3494 heridos y 496 desaparecidos.

Se menciona que 25,872 familias resultaron directamente afectadas y 11,347 viviendas han quedado destruidas.

Además, decretó la emergencia económica y creó el “Fondo Milagro” para administrar recursos de ayuda.

El plan de respuesta incluye subsidios de arrendamiento, alivios tributarios y la exoneración de servicios públicos para las familias y comerciantes afectados en los municipios siniestrados.