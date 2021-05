Adamari López paralizó la prensa internacional al informar que se separó del coreógrafo español Toni Costa. La conductora del programa “Un nuevo día” realizó un video en su cuenta de Instagram en la tarde del jueves 27 de mayo y sorprendió a sus seguidores con la noticia.

“Hoy quiero contarles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y asimilar, pero como siempre he hecho, y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que lo escuchen de mí”, señaló la presentadora de 50 años en su clip.

“Como bien saben llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, añadió la actriz.

Ante el anuncio de Adamari López, el medio ‘People en Español’ realizó una publicación en su formato digital, donde se aseguró que la relación de la actriz y el bailarín ya había sufrido un importante bache hace varios años del que lograron salir fortalecidos.

“No es la primera vez que se separan y se reconcilian”, confirmó la fuente a ‘People en Español. “Hace años hubo una ruptura y él (Toni Costa) estuvo viviendo fuera de la casa por varios meses y regresaron”.

En ese entonces, ambas personalidades de la televisión lograron mantener lo sucedido lejos del foco mediático, pero esta vez se hizo público por ellos mismos.

