El Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó anoche al presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, junto a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, tras escucharse unos disparos, según relató un periodista de EFE.

Las detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena.

Los asistentes a la cena dejaron de hablar y la gente empezó a gritar “¡Agáchense, agáchense!” inmediatamente después de que se oyeran los ruidos, relataron testigos, según Reuters.

Cientos de invitados se escondieron bajo las mesas cuando agentes del Servicio Secreto con equipo de combate irrumpieron en el comedor. Trump y la primera dama se habían agachado detrás del estrado antes de ser sacados rápidamente por los agentes.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

La televisión mostró después a más miembros del Servicio Secreto desplegándose en la sala de baile y, tras unos minutos, comenzaron a pedir a los asistentes que abandonaran la sala porque esta es ahora “el escenario de un crimen”, detalló el periodista de EFE.

Felicita a agentes

Una hora después de ser evacuado del evento, Trump publicó en Truth Social que “un tirador había sido detenido”.

“Fue una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico”, añadió.

El 13 de julio de 2024, Trump fue víctima de otro atentado cuando recibió un balazo en la oreja derecha en Pensilvania. El tirador fue abatido.