Líbano reportó al menos diez personas muertas en el sur tras nuevos ataques de Israel contra pareas civiles y órdenes de evacuación en nueve aldeas.

El ejército de Israel justifica sus acciones como respuesta a presuntas violaciones de la tregua por parte de Hezbolá, que respondió atacando con un dron el norte de Israel, a pesar del alto el fuego vigente desde el 17 de abril.

Hezbolá dice que atacó con un dron una concentración de soldados israelíes en Misgav Am como represalia por las ofensivas de Israel en territorio libanés.

Muertes

El Gobierno de Líbano reportó la muerte de al menos diez personas en el sur del país debido a ataques israelíes efectuados tras una orden de evacuación en nueve aldeas.

Este el resultado de los más recientes ataques ocurridos durante el alto el fuego en la guerra entre Israel y Líbano.

“Además dejó 20 heridos, de los cuales 3 son niños”, detalló el Ministerio de Salud libanés.

Las autoridades informaron también nuevas incursiones dirigidas contra una autopista al sur de Beirut, fuera de los bastiones tradicionales de Hezbolá y lejos del centro de los combates actuales.

Irán

En tanto, el ministerio del Interior de Baréin anuncia el arresto de 41 personas tras desmantelar una organización presuntamente vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Además, Reino Unido confirmó el envío del buque HMS Dragon a Medio Oriente para integrar una coalición multinacional junto a Francia destinada a asegurar la navegación en Ormuz.