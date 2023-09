Chile se encontraba en una situación de desabastecimiento, con el palacio presidencial incendiado y su mandatario muerto por un disparo. Los militares habían tomado el control. Este lunes se recuerda medio siglo del golpe de Estado que aún divide a los chilenos.

A las 2 de la tarde del 11 de septiembre de 1973, las tropas dirigidas por el general Augusto Pinochet comunicaron: “Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto”. Salvador Allende, el primer presidente marxista elegido por voto popular, se había suicidado en La Moneda.

En ese momento, Chile se enfrentaba a la inflación y la escasez de alimentos, resultado de un complot de empresarios. Este evento marcó el inicio de una dictadura que duraría 17 años (1973-1990), dejando miles de muertos y desaparecidos, así como una economía privatizada y una brecha insalvable entre los críticos y defensores del régimen militar.

Esta división persiste hasta hoy. La oposición de derecha se abstiene de apoyar el compromiso de “defender la democracia de las amenazas autoritarias” impulsado por el presidente Gabriel Boric, que fue firmado por cuatro expresidentes posdictadura.

A continuación, se presentan algunas claves del aniversario que Boric conmemorará junto a sus homólogos de México, Colombia, Argentina y Uruguay.

1. Juventud y Memoria

El 70% de los casi 20 millones de chilenos nació después del golpe. Según la encuestadora Activa Research, el 60% de los jóvenes nacidos en democracia tiene una opinión negativa sobre Pinochet, en contraste con el 12% que tiene una opinión favorable.

Cristian Duarte, un programador de 25 años, afirma: “El general se apoderó de la Presidencia y la nación, y lo hizo según sus creencias. No creo que haya estado bien”. Por otro lado, Alexander Bustamente, un estudiante de secundaria de 18 años, considera que Pinochet fue importante para Chile: “Algunos lo llaman dictador, pero hizo cosas buenas”.

Fueron los jóvenes quienes sacudieron a Chile en 2019 con protestas masivas y a menudo violentas contra la desigualdad fomentada por el neoliberalismo impuesto por Pinochet. A pesar de ello, el gobierno de izquierda de Boric fracasó en el intento de modificar la Constitución de la dictadura. El Partido Republicano de extrema derecha asumió el liderazgo en las urnas y guía un nuevo proceso constituyente.

María Jesús Duarte, una empleada de 19 años, duda incómoda frente a la imagen de Pinochet: “No estoy segura. ¿Salvador Allende, no?... Ah, Pinochet. No sé qué decir”. Es evidente que los jóvenes ven el golpe y la dictadura como una conversación sobre el pasado y no sobre el futuro.

2. El Péndulo

En la actualidad, los herederos políticos de Allende gobiernan Chile, pero el Partido Republicano, que reivindica a Pinochet, ha ganado relevancia. Ambos personajes han experimentado una revalorización.

La historiadora Patricia Arancibia asegura que este resurgimiento de la imagen de Pinochet desde una perspectiva histórica es un péndulo. Según el estudio de Activa Research, un 40% de los chilenos considera que Allende fue responsable de llevar a Chile al golpe de Estado, mientras que la mitad tiene una imagen negativa del general Pinochet.

En plena Guerra Fría, Allende buscó implementar el socialismo en Chile. Aunque su experimento atrajo la atención en América Latina y Europa, provocó la irritación de Estados Unidos, que respaldó el golpe militar ante la amenaza de una expansión comunista. Sin embargo, la figura de Allende ha resurgido y está presente en la visión mítica y positiva de Boric y su generación, los “millennials”.

3. Las Víctimas

La dictadura llevó a cabo la ejecución de 1.747 personas y detuvo y desapareció a otras 1.469, de las cuales se han identificado a 307. El paradero de 1.162 desaparecidos sigue siendo desconocido, y su búsqueda recién la ha asumido el Estado chileno.

Emilia Vásquez nunca volvió a tener noticias de su hijo Miguel Heredia, un militante de izquierda de 23 años capturado en 1973. Afín al régimen militar durante décadas, la justicia comenzó a investigar las violaciones de derechos humanos a partir de 1998.

En la actualidad, unos 250 agentes de la dictadura están condenados y en prisión, incluidos los responsables de la tortura y el asesinato del popular cantautor Víctor Jara. Pinochet falleció en 2006 a los 91 años sin haber pisado la cárcel o un tribunal.