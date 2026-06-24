Bolivia amaneció este martes sin ningún punto de bloqueo activo en la Red Vial Fundamental, al recuperar por completo la transitabilidad terrestre en sus nueve departamentos, luego de un mes y medio de bloqueos viales por piquetes de obreros, mineros y campesinos que exigían la renuncia del presidente derechista Rodrigo Paz.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó en un reporte que, tras 53 días de intensas protestas y cercos viales, las principales rutas del país se encuentran “expeditas”.

¿Rendición?

El fin de las medidas de presión se logró luego de que el expresidente Evo Morales y las seis federaciones campesinas del Trópico de Cochabamba, en que tienen rol fundamental agricultores cocaleros, anunciaran un cuarto intermedio en sus movilizaciones.

Unos y otros

Presionados por el estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz el pasado fin de semana, con la movilización de militares armados, primero cedió la Central Obrera Boliviana (COB), que aceptó dialogar y levantó los bloqueos, y luego los campesinos de varias regiones.

Victoria del Gobierno

“El bloqueo ha sido derrotado”, exclamó el presidente Rodrigo Paz, al ratificar ayer que el estado de excepción con militares continuará en Bolivia.

El mandatario afirmó que el país debe consolidar la normalización de la transitabilidad (de personas, insumos y mercadería), el abastecimiento (de alimentos, medicinas y combustible) y la actividad económica antes de levantar las medidas extraordinarias.

El conflicto acumuló pérdidas por más de 3000 millones de dólares, desabastecimiento y al menos 16 fallecidos.