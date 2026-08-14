Cada niño tiene una forma única de disfrutar y descubrir el mundo. Algunos se entusiasman con nuevas actividades, otros disfrutan explorar nuevos espacios, compartir con animales o dejar volar su creatividad. En ese sentido, elegir un regalo que conecte con aquello que más les gusta puede convertirlo en una experiencia aún más especial.

Por ello, Bigbox, especialista en experiencias, propone una guía para encontrar una alternativa de regalo que se adapte a diferentes personalidades e intereses este Día del Niño.

Para los pequeños aventureros. Para quienes disfrutan de los desafíos y siempre están listos para probar algo diferente, experiencias como escalar una pared, aprender a montar olas o participar en una partida de paintball pueden convertirse en una oportunidad para salir de la rutina, poner a prueba sus habilidades y vivir una nueva aventura.

Para los fanáticos de la velocidad y el deporte. Los niños que disfrutan del movimiento y de los desafíos pueden encontrar en una carrera de karts o en una sesión de fútbol una experiencia ideal para divertirse y poner a prueba sus habilidades. Son alternativas que combinan actividad física, emoción y un toque de competencia.

Para quienes siempre quieren descubrir algo nuevo. La curiosidad también puede convertirse en una experiencia. Una actividad musical que les permita acercarse a distintos instrumentos es una alternativa para los niños que disfrutan experimentar, aprender y desarrollar nuevas habilidades mientras descubren una nueva forma de expresión.

Para los amantes de los animales. Para quienes sienten especial curiosidad por la naturaleza y el mundo animal, compartir de cerca con distintas especies puede convertirse en un recuerdo especial. Participar en una ronda de alimentación de vacas, cuyes o conejos es una alternativa que combina aprendizaje y diversión en contacto con los animales.

Para los pequeños creativos. La creatividad también puede ser protagonista de un regalo. Preparar sus propios postres en una clase de repostería les permite experimentar con ingredientes, aprender nuevas técnicas y disfrutar del resultado de su propia creación. Para quienes buscan una experiencia más lúdica, los espacios de juegos e inflables también ofrecen una alternativa para divertirse y dejar volar la imaginación.