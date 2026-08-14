El acceso al primer empleo formal es uno de los principales desafíos para los jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral. Además de generar ingresos, un puesto de trabajo en esta etapa permite adquirir experiencia y desarrollar habilidades que pueden ser útiles para su trayectoria profesional.

Un reporte de impacto social y desarrollo sostenible de Arcos Dorados, operador de McDonald’s en el Perú, muestra el peso que tiene este grupo dentro de su fuerza laboral. De los 1.580 colaboradores que tiene actualmente en el país, 1.109 tienen entre 18 y 24 años, es decir, el 70% del total.

La cifra se complementa con las 3.453 oportunidades de formación e inclusión laboral para jóvenes registradas durante el último año. Estas se dieron tanto en los restaurantes como mediante MCampus ComunidAD, una plataforma gratuita de capacitación que recibió el Premio IPAE a la Empresa.

El reporte también señala que más del 70% de los restaurantes cuenta con personas con discapacidad dentro de sus equipos. La empresa atribuye este resultado a alianzas orientadas a facilitar su incorporación al empleo formal.

“Creemos que el empleo formal representa mucho más que una oportunidad laboral: es una herramienta para desarrollar capacidades, ganar experiencia y construir un proyecto de vida”, señaló Gabriel Serber, vicepresidente de Impacto Social y Desarrollo Sostenible de Arcos Dorados.