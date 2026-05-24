Policías antimotines y militares se enfrentaron con manifestantes en su intento por desbloquear las vías cerradas por la protesta obrera, minera y campesina que exige la renuncia del presidente derechista Rodrigo Paz en medio de una crisis por el alza de precios de alimentos y escasez de combustibles.

Las masivas marchas con bloqueos de vías en Bolivia exigen la renuncia del presidente derechista Rodrigo Paz, quien ha movilizado a policías y militares para mantenerse en el poder.

Las fuerzas del orden dispararon bombas lacrimógenas y balas de goma en el operativo “Corredor humanitario de las banderas blancas” para abrir rutas con tractores y permitir el ingreso de alimentos, medicamentos, combustibles y oxígeno a las ciudades de La Paz y El Alto, parcialmente cercadas por cortes desde hace tres semanas.

Pelea en carreteras

Grupos de manifestantes de la protesta liderada por la Central Obrera Boliviana (COB), con hondas y petardos, se enfrentaron a los uniformados.

En El Alto, dos autopistas seguían tomadas y en otra vía los vehículos circulaban entre escombros, mientras maquinaria y tractores avanzaban para retirar piedras y bloques de cemento.

Sigue en lucha

Desde la clandestinidad porque la Policía busca detenerlo, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, ratificó la continuidad de las movilizaciones y bloqueos a nivel nacional.

Además, en asamblea general, los maestros de La Paz se sumaron a la exigencia de renuncia de Rodrigo Paz y un aumento salarial, a la vez que anunciaron movilizaciones para este lunes.