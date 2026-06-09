Protestas sociales en Bolivia son reprimidas por las fuerzas del orden. Hoy por la Policía, luego se prevé por los militares.
Protestas sociales en Bolivia son reprimidas por las fuerzas del orden. Hoy por la Policía, luego se prevé por los militares.

El Gobierno de Bolivia acusó al exmandatario Evo Morales de enviar buses a La Paz para “generar violencia y caos”, en medio de la crisis por los conflictos sociales y bloqueos de carreteras que atribuyó a “intereses narcoterroristas”.

“Esta no es una protesta, es una acción criminal” con “personas enviadas por Evo Morales” para “generar violencia y caos” al cerrar paso a productos de primera necesidad, indicó el Ministerio de Obras Públicas.

Acusación presidencial

A su turno, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró que no permitirá que “intereses narcoterroristas” intenten “destruir la democracia”, mientras evalúa dar control a los militares para acabar con las protestas.

Bolivia defiende su democracia con instituciones, con diálogo y con el respaldo de su pueblo”, acotó.

Las seis federaciones de cocaleros afines a Evo Morales radicalizaron sus medidas de presión para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Sin embargo, la COB, mineros y sectores sociales ajenos a Evo Morales son los que dirigen las protestas.

Policías encapuchados

En tanto, policías encapuchados secuestraron y golpearon -incluso con patadas al tenerlos en el piso, como se observa en un video- a cinco dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y a autoridades originarias campesinas del sector de Achacachi, en Puente Bolivia, en la ciudad de El Alto.

La COB y gremios campesinos, mineros, magisteriales y de mujeres mantienen bloqueadas a importantes vías del país para exigir la renuncia del presidente Paz y que se dicten medidas ante el alza de precios y la escasez de combustibles y medicinas.

El presidente Rodrigo Paz promulgó ayer una ley que permitirá a los militares tomar el control ante protestas sociales.