Dieciocho personas murieron, incluidas cuatro en una boda -dos de ellas menores de edad-, y 68 fueron heridas en ataques de Estados Unidos (EE.UU.) contra Irán, que en respuesta bombardeó a bases militares estadounidenses en la región.

Proyectiles estadounidenses alcanzaron la noche del martes una casa donde se celebraba una boda en el pueblo de Kuhestak, en la sureña provincia de Hormozgan, donde murieron cuatro personas y otras 50 resultaron heridas, informó el director provincial de la Media Luna Roja, Mojtar Salahshur.

Satán

“Si una potencia actúa como Satán, elige objetivos como Satán y mata como Satán, es Satán”, afirmó Mohamad Baqer Qalibaf, negociador jefe iraní tras el ataque de EE.UU. durante el matrimonio.

Siete personas murieron en tres puntos de la provincia sureña de Juzestán alcanzados por misiles estadounidenses. En Juzestán resultaron heridas otras ocho personas.

En tanto, Rusia asesora de manera secreta a Irán en el desarrollo de misiles de crucero supersónicos, reveló el Financial Times.

Respuesta

En represalia a los ataques estadounidenses, retaliación dice el derecho internacional, los Guardianes de la Revolución de Irán atacaron a bases militares estadounidenses en Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y la región autónoma iraquí del Kurdistán.

Teherán anunció una “nueva estrategia”.

“Pronto verán que la nueva estrategia de Irán en el campo de batalla, en la diplomacia y en la confrontación del bloqueo económico, hará pedazos sus cimientos”, tuiteó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezai.