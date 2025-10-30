La operación policial del martes en Río de Janeiro (Brasil), la más letal de la historia de la ciudad brasileña, dejó 132 muertos, reportó ayer la Defensoría Pública regional, luego de que decenas de cuerpos encontrados por habitantes de favelas fueron expuestos en una calle mientras continúan las búsqueda de fallecidos.

Más de 50 cuerpos se colocaron por los vecinos en una plaza del barrio de Penha. Quedaron expuestos para que familias puedan buscar e identificar a parientes que podrían estar entre los fallecidos, sin presencia de autoridades.

Detenidos

El Gobierno de Rio de Janeiro informó que la operación resultó en 113 arrestos, 10 adolescentes detenidos, 118 armas incautadas (91 fusiles, 29 pistolas), 14 artefactos explosivos y una tonelada de droga, sin dar detalles específicos.

El operativo, el más grande de la historia de Río de Janeiro y el más letal, movilizó a 2500 agentes en la zona norte de la ciudad y tenía como objetivo el arresto de miembros del Comando Vermelho, una de las principales bandas de narcotráfico del país.

Ejecuciones

Delincuentes respondieron con barricadas, disparos y ataques con drones contra los policías.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos dijo sentirse “horrorizada” por las muertes en el operativo. Organismos de derechos humanos locales y familias de las víctimas exigieron transparencia en la investigación y denunciaron posibles ejecuciones extrajudiciales.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva está horrorizado por tantos muertos, dijo el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.