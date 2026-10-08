El candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) es favorito para ganar en la segunda vuelta.
El candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) es favorito para ganar en la segunda vuelta.

Con estrategias diferentes, el opositor ultraderechista Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) buscan captar votos de cara a la segunda vuelta electoral de la elección presidencial en Brasil del próximo domingo 25 de octubre.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, apuesta a los debates televisivos, a la incorporación de nuevos aliados políticos y a una agenda centrada en la economía y el empleo.

Debate

La estrategia de Flávio Bolsonaro le permite llevar la discusión a un terreno en el que podrá confrontar directamente con el presidente.

Bolsonaro aseguró que participará en debates televisivos y recordó que buscó confrontar a Lula durante la primera vuelta.

Aliados

En paralelo, Bolsonaro comenzó a ampliar su red política y agradeció públicamente el respaldo del gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, del partido Novo, y mantuvo contactos con dirigentes de Republicanos y Podemos.

También se reunió con Tarcísio de Freitas, gobernador reelegido de São Paulo y una de las figuras de mayor peso dentro del espacio conservador.

Ataca

En cambio, Lula endurece su discurso y presenta una eventual victoria de Bolsonaro como una amenaza para programas sociales y políticas públicas.

El objetivo es aumentar el rechazo hacia Bolsonaro y vincularlo con decisiones del gobierno de su padre.

Se recuerda la promesa de Bolsonaro de realizar un “tesouraço” o reducción drástica del gasto público y los recortes durante la administración de su padre en medicamentos, vivienda, atención médica, alimentación escolar y prevención de desastres.

“Cuando uno de los Bolsonaro habla de recortes, es necesario recordar para no repetir”, afirma material de campaña de Lula.