Mientras el Vaticano informó de dos bajas por salud entre los cardenales que participarán en el cónclave para elegir al nuevo sumo pontífice, que serán 133 y ya no 135; el cardenal Angelo Becciu, a quien el papa Francisco pidió excluir, renunció a participar en la reunión que se inicia el 7 de mayo.

Becciu, italiano de 76 años, fue una de las figuras más poderosas del Vaticano hasta que una operación inmobiliaria corrupta en Londres lo llevó a una condena judicial.

Por su condena judicial, el papa Francisco lo despojó de sus privilegios clericales. Y los demás cardenales no lo querían en el cónclave.

¿Cardenal “diablo”?

Ante el reclamo de sus pares para que no participe en el cónclave, Becciu aceptó que no hay lugar para él y dijo que decidió “obedecer como siempre lo he hecho”.

De esta manera, Becciu quedó fuera del cónclave en el que se votará una y otra vez hasta que se elija al nuevo papa.

Cipriani se mete

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, se refirió a la cuestionada presencia del cardenal peruano Juan Luis Cipriani en la antesala del cónclave, pese a que el papa Francisco le impuso restricciones a su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias, tras una denuncia por abuso sexual contra este sacerdote del grupo conservador Opus Dei.

Rechazo

Tras la quinta congregación general de cardenales -que reúne a purpurados electores y no electores, donde Cipriani se apareció y generó indignación entre quienes rechazan la pedofilia-, el monseñor Matteo Bruni dijo que “todos los cardenales pueden participar en las congregaciones generales”.

En tanto, casas de apuestas dan favoritos para nuevo papa, en este orden, a Pietro Parolin, Luis Tagle, Peter Turkson y Matteo Zuppi.