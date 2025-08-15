Tras la detención la noche del miércoles de Alfredo José Henríquez Pineda, “Gordo Alex”, uno de los líderes de la banda transnacional “Tren de Aragua”, crece la hipótesis de que el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago en febrero de 2024, tuvo un móvil político.

Henríquez, también venezolano, de 30 años, escapó de Chile tras el asesinato de Ojeda, y recientemente había regresado al país sudamericano, según la Fiscalía, que le sindica de tener participación directa en el homicidio.

“Los antecedentes que hemos reunido (sobre el crimen de Ojeda) hasta ahora apuntan con claridad a que estamos frente a un hecho de carácter político”, declaró Héctor Barros, coordinador del Ministerio Público.

Estaba asilado

El asesinato de Ojeda, opositor al régimen de Nicolás Maduro y beneficiario de asilo político en Chile, generó alarma diplomática y política desde su secuestro el 21 de febrero de 2024 en su domicilio de Santiago. Sus restos fueron descubiertos 10 días después en una zona periférica de la capital.

Con la captura de “Gordo Alex”, ya son 12 los imputados que enfrentan a la justicia, de un total de 16 personas identificadas como partícipes en diferentes niveles del crimen.

El secuestro y el asesinato fueron planificados en Venezuela, según las investigaciones.

Las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela están suspendidas y quedaron agravadas tras las elecciones de julio del año pasado en el país llanero, que el presidente chileno Gabriel Bóric calificó de “fraudulentas”.

Testimonios recogidos por la Fiscalía apuntan a autoridades del régimen venezolano como instigadores del homicidio.