Un fuerte temporal con lluvias, vientos superiores a 100 km/h y marejadas dejó al menos tres muertos, viviendas inundadas y más de 590,000 hogares sin electricidad en Chile.

También se reporta casas dañadas y autos destrozados.

Las primeras víctimas mortales son un trabajador que recibió el impacto de un árbol mientras despejaba una carretera en la región sureña del Biobío, un hombre que cayó desde el techo de su vivienda al limpiar canaletas en La Araucanía y otro que sufrió una descarga eléctrica en la capital Santiago de Chile.

Alerta

Las autoridades, incluido el presidente José Kast, quien recorrió zonas afectadas, mantienen la alerta por la continuidad del fenómeno durante este fin de semana.

Intensidad

“Todavía no enfrentamos el momento de mayor intensidad de este sistema central y, precisamente, por eso debemos actuar con anticipación”, advirtió el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Instó a la población a reforzar las precauciones y cumplir las instrucciones de las autoridades por el fuerte temporal de lluvias y viento que afecta con inusitada dureza a 10 de las 16 regiones de Chile.