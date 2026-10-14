El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que su país fue “demasiado lejos” al asesinar a los máximos dirigentes de Irán, pues ahora debe negociar con nuevos mandos que ni se sabe quiénes son.

Durante un mitin electoral en Youngstown (Ohio), en declaraciones recogidas por CNBC-TV18, filial india del medio estadounidense CNBC, Trump reconoció que hoy se desconoce con quién de Irán negocian la paz.

Además, Trump descartó China y Rusia apoyen a Irán, pues “tienen demasiado que perder (con sanciones) y lo sabríamos muy rápido”.

Excesivo

“Puede que hayamos ido demasiado lejos con los dirigentes, porque ya no sabemos con quién demonios estamos tratando”, señaló respecto a los ataques del eje estadounidense-israelí desde el 28 de febrero, cuando se mató al jefe supremo iraní, ayatolá Alí Jamanei, y su entorno.

Mandos

En semanas sucesivas se eliminó también a generales y mandos políticos y militares de la república islámica.

“Nos está costando mucho averiguar con quién demonios tenemos que negociar, para ser sincero. Creo que hemos ido demasiado lejos. Podríamos habernos detenido en el nivel uno”, añadió Trump, en un contexto de estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.