El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera llegar a un acuerdo con Irán “dentro de uno o dos días” para poner fin a la guerra, según declaró ayer en una entrevista luego de que el país islámico decidiera abrir “completamente” el estrecho de Ormuz a la navegación comercial tras el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Líbano.

“Los iraníes quieren reunirse. Quieren llegar a un acuerdo. Creo que probablemente habrá una reunión este fin de semana. Creo que lograremos un acuerdo dentro de uno o dos días”, dijo Trump ante una llamada del medio digital estadounidense Axios.

Aseguró que el acuerdo “garantizará la seguridad de Israel”, país que “saldrá fortalecido” después de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

“El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100 %”, escribió horas antes en su cuenta de Truth Social.

Irán amenaza

“Si se mantiene el bloque marítimo (estadounidense) se considerará una violación del alto al fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará”, han indicado las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, tras las declaraciones de Trump.

“Únicamente los buques civiles pueden navegar por las rutas designadas y con la autorización de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, manifestado la Guardia Revolucionaria.