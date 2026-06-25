El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, advirtió a Irán que pondrá fin “de inmediato” a las negociaciones de paz si cobra peajes por el paso en el estrecho de Ormuz y advirtió que usará fondos a la república islámica para comprar alimentos a agricultores y ganaderos estadounidenses.

“Irán ha informado a EE.UU. que, pese a los reportes malintencionados de las noticias falsas que dicen lo contrario, no se están cobrando peajes, costos de seguro, ni ningún otro tipo de cargo sobre los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. Si esta información fuera falsa, ¡las negociaciones terminarían de inmediato!”, recalcó.

Fondos de Irán

Trump aseguró que EE.UU. “no ha entregado dinero a Irán ni ha liberado fondos que les pertenezcan”.

“Destinaremos parte de sus fondos, que están bajo nuestro control total, a nuestros agricultores y ganaderos para la compra de maíz, trigo, soja y otros productos. Irán necesita alimentos urgentemente, y los compraremos para ellos exclusivamente en Estados Unidos”, reveló.

Senado

Trump sufrió un revés porque el Senado de EE.UU. aprobó, por primera vez desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, retirar las tropas estadounidenses y poner fin al conflicto con Irán, a menos que el presidente pida autorización al Congreso para continuarla.

El resultado es una bofetada para el republicano porque cuatro senadores de su partido se sumaron a la minoría demócrata para sacar adelante la ley por 50 votos contra 48.

Irán negó que haya acordado permitir el acceso a sus instalaciones que fueron objeto de ataques ni al material nuclear.