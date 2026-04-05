El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, advirtió este sábado que desatará este lunes un “infierno” sobre Irán si la república islámica no pacta un acuerdo para poner fin a la guerra o no reabre por completo el paso de barcos por el estrecho de Ormuz.

Ello sucede mientras siguen los ataques sobre Irán e Israel se “encarga” de Líbano, donde el régimen sionista ya mató a 1422 personas al invadir territorio libanés; mientras que con EE.UU. ha bombardeado 30 universidades en Irán.

Amenaza clara

“¿Recordáis cuando di a Irán diez días para pactar un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Pues el tiempo se acaba: quedan 48 horas antes de que desencadene el infierno sobre ellos”, amenazó Trump.

Como un anticipo, misiles y bombas lanzadas por el eje estadounidense-israelí golpearon con dureza a la capital iraní Teherán y otras zonas del país.

Israel ataca

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que se atacó plantas petroquímicas de Irán.

“Tras haber destruido el 70 % de su capacidad para producir acero, que se utiliza como materia prima para las armas que se usan contra nosotros, (...) atacamos sus fábricas petroquímicas. Les prometí que seguiríamos aplastando al régimen terrorista de Teherán”, se jactó el líder sionista.

Irán respondió y lanzó misiles balísticos con ojivas de racimo contra ciudades israelíes como Tel Aviv, Ramat Gan y Petah Tikvah.

Aeronaves

En tanto, el segundo tripulante del cazabombardero estadounidense F-15E derribado el viernes (uno ya fue “extraído”) seguía buscado por EE.UU. para rescatarlo y por Irán que ofrece una recompensa por su captura.

Además del F-15E, EE.UU. perdió un avión de ataque A-10 Thunderbolt II, dos drones de ataque MQ-9 Reaper y un dron Lucas. Un helicóptero MH-60G Pave Hawk impactado aterrizó de emergencia y uno CH-47 Chinook fue destruido en tierra por un dron iraní en Kuwait.

Purga militar

Ello sucede mientras en EE.UU. Trump desata una purga militar de altos mandos por negarse a ejecutar una invasión terrestre a gran escala en Irán, debido a los riesgos de bajas masivas y la falta de una estrategia clara de salida.

Diversos reportes indican que hasta 12 oficiales de alto rango —incluyendo al Jefe del Estado Mayor Conjunto— han sido removidos de sus cargos recientemente y las tensiones parecen centrarse en el rechazo de la cúpula militar a una invasión terrestre a gran escala, debido a los riesgos de bajas masivas y la falta de una estrategia clara de salida.