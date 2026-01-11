Una orden ejecutiva que tiene como objetivo impedir que los tribunales o acreedores confisquen el dinero producto de la venta del petróleo venezolano, firmó el presidente Donald Trump.

La orden de emergencia establece que los ingresos deben utilizarse en Venezuela para contribuir a la paz, la prosperidad y la estabilidad.

“El presidente Trump está previniendo la incautación de los ingresos petroleros venezolanos que podría socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para asegurar la estabilidad económica y política en Venezuela”, precisó la Casa Blanca.

En medio de este panorama, cuatro buques petroleros que habían zarpado en “modo oculto” en medio del estricto bloqueo estadounidense han regresado a las aguas del país caribeño, se informó desde Venezuela.

Presos políticos

Al cumplirse ocho días de la captura del dictador Nicolás Maduro, el régimen chavista apenas ha liberado a 18 presos políticos, denunciaron ayer varias ONGs.

Los últimos en ser excarcelados han sido Virgilio Laverde, Didelis Raquel Corredor y Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano.

El líder opositor Edmundo González, cuyo yerno también está preso, denunció que “no se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas”.

“Irán mira a la libertad, probablemente como nunca antes. Estados Unidos está preparada para ayudar”, escribió ayer Donald Trump sobre la crisis iraní.